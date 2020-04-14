С 16 апреля на въездах в Киев усилят контроль и будут мерить температуру
С 16 по 20 апреля введут усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
Читайте такжеВ Киеве поминальные дни перенесли на 6 июня
"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузового пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", - сказал Кличко.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки еще 56 киевлян заболели на COVID-19, в целом в столице зарегистрировано 551 подтвержденный случай заболевания.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире