С 16 апреля на въездах в Киев усилят контроль и будут мерить температуру

Вводится обязательная термометрия для лиц, следующих в столицу.

С 16 по 20 апреля введут усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузового пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки еще 56 киевлян заболели на COVID-19, в целом в столице зарегистрировано 551 подтвержденный случай заболевания.

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