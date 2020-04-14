55% украинцев не планируют идти на кладбища на поминальные дни – опрос

32% отметили, что пойдут на кладбища не на праздники, а в другие дни, когда там не будет людей.

55% опрошенных украинцев не намерены идти на кладбища в поминальные дни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 10-12 апреля социологической группой «Рейтинг».

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В то же время, 8% – хотят идти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% отметили, что пойдут на кладбища не на праздники, а в другие дни, когда там не будет людей. Больше всего последних среди старших опрошенных, жителей Запада и Юга, жителей сел, мужчин, прихожан УПЦ (МП) и УГКЦ.

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.