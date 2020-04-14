В Украину под видом пищевых добавок пытались ввезти более тысячи телефонов Apple

Злоумышленники задекларировали товара на 70 тысяч, а скрыли - на 3 миллиона.

В Украину под видом пищевых добавок и продуктов пытались ввезти более 1 тыс. телефонов марки Apple IPhone.

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Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, в грузовике «Рено», который следовал через пункт пропуска «Ягодин» на въезд в Украину, был обнаружен скрытый товар.

Отмечается, что сначала общая обзорная группа в составе пограничников и таможенников обнаружила на прицепе грузовика поврежденные металлический проволоку и пломбу.

«В ходе дальнейшего осмотра автомобиля среди заявленного груза «Пищевые добавки, сиропы, продукты питания» на почти 70 тысяч гривен был обнаружен еще и незадекларированный товар», - говорится в сообщении.

По сведениям ГПСУ, после окончательного подсчета установлено, что это 1042 мобильных телефона марки Apple IPhone, 4 телевизоры Samsung и лазерный сепаратор марки M-Triangle.

«Обнаруженный товар изъят представителями таможни и оценен на сумму более 3 млн грн», - добавили в ведомстве.