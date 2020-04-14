Почти 70% украинцев считают карантин эффективным – опрос

Также 70% респондентов поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий до июня этого года.

Почти 70% украинцев считают введенный из-за распространения коронавирусной инфекции карантин эффективным, четверть – дают противоположные оценки.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 10-12 апреля социологической группой «Рейтинг».

Также 70% респондентов поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий до июня этого года в случае обострения ситуации с распространением коронавируса. 23% – против этого. Последних больше среди жителей Юга, бедных респондентов, сторонников партий Шария, «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина».

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетнего населения Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 10-12 апреля 2020 года.