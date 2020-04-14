В Черновицкой области на пасхальные выходные снова будет действовать особый режим

Отмечается, что за последнюю неделю число заболевших в области выросло на 300 человек.

В Черновицкой области из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции во время предстоящих пасхальных выходных снова будет действовать особый режим.

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Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил руководитель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в следующие выходные на Буковине снова будет действовать особый режим.

Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю число заболевших в области выросло на 300 человек.

Ранее, с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля, на Буковине также действовал особый режим – магазины не работали, а бензин на АЗС продавали только госслужащим. Людям в этот период категорически не рекомендуется покидать дома.