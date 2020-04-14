В Минздраве пояснили, чем чревато массовое посещение церквей на Пасху
Массовое посещение церквей на Пасху может вести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в Украине.
Об этом в эфире программы "Свобода слова " на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "РБК-Украина".
Ляшко рассказал, что Минздрав общался с Советом церквей, со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.
"Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", - сказал Ляшко.
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"Маркерная точка - это 24 апреля. Дата, которая нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим, есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника" - добавил он.
Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.
"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Александровской больнице Киева рассказали о ситуации с коронавирусом и тревожной тенденции.
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