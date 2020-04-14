В Черновицкой области на Пасху усилят карантин

Новые ограничения начнут действовать в субботу в обед, и завершатся утром 21 апреля.

В Черновцах областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении ограничительных карантинных мероприятий в дни празднования Пасхи.

Об этом сегодня в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По словам чиновника, ужесточение карантина начнется в субботу, 18 апреля в 13:00 и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля.

«Поэтому, пожалуйста, мы имеем еще целую рабочую неделю. Это предпасхальная Страстная неделя, поэтому прошу подготовиться к Пасхе», – сказал Осачук.

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При этом глава ОГА не уточнил, какие именно ограничения предусматривает принятое комиссией решение.

Чиновник призвал жителей области воздержаться от посещения церквей и мест массового скопления людей во время празднования Пасхи, а также привел примеры того, как другие религиозные общины Черновицкой области отметили свои праздники дома.

«Иудейская община на днях отпраздновала Песах. Они продемонстрировали, как это можно сделать дома. Хотя обычно этот вечер всегда отмечали в очень многолюдных и шумных компаниях. Но они сумели это сделать. Так же римо-католики, которые вчера отметили Пасху. Они сумели и продемонстрировали, как можно приобщиться к празднованию Пасхи, находясь дома», – сказал председатель ОГА.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Черновицкой области уже вторые выходные подряд был введен режим усиленных карантинных ограничений, которые предусматривали рекомендацию жителям области не покидать свои дома. Кроме того, решение областной комиссии по ТЭБ и ЧС предусматривало запрет работы продуктовых магазинов и автозаправок.

По состоянию на вечер 13 апреля Черновицкая область остается лидером в Украине по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией. Сейчас зафиксировано 546 случаев болезни, среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

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