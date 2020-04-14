На Львовщине пустуют места для обсервации вернувшихся из-за границы: почти все сидят дома (видео)

Власти говорят, что принять большой поток людей на обсервацию не могут.

Большинство украинцев, которые возвращаются из-за границы во Львовскую область, отказываются от обсервации и находятся на самоизоляции дома.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечается, ежесуточно из Польши в Украину через КПП "Краковец" въезжает около тысячи человек. На границе они подписывают согласие о самоизоляции. Хотя по решению правительства, все должны были бы ехать в места обсервации, людям предлагают на выбор еще один вариант - отбыть 14 карантинных дней дома. Большинство людей соглашаются именно на это.

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Журналисты побывали в одном из мест обсервации - в противотуберкулезном диспансере. В марте специально для тех, кто возвращается из-за границы, обустроили 80 мест и закупили еду. Впрочем, за время карантина ни одного человека здесь еще не было.

"Медперсонал есть, помещения готовы, запасы продуктов питания, лекарства готовы, антисептики" - говорит заведующий реабилитационного отделения центра легочного здоровья Роман Гасиджак.

Таких пунктов обсервации на Львовщине восемь. Они рассчитаны всего на 2,5 тысячи человек. Но этого, отмечают чиновники, очень мало. Если сюда принудительно селить всех, кто возвращается, то места для обсервации в Львовской области заполнились бы за три дня.

"Теоретически, согласно действующих документов, сейчас бы все должны были идти на обсервацию, но принять такой поток на обсервацию в Львовскую область мы не сможем. Он будет возможен разве, если каждая область присоединится и будет принимать своих жильцов", - говорит и.о. руководителя департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

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Именно поэтому, говорят чиновники, людям и предлагают отбыть карантин дома. Однако соблюдают его не все. Только здесь на "Краковце" за прошедшую неделю задержали около трех десятков нарушителей карантина, которые сбежали из самоизоляции. То есть вернулись в Украину, но через несколько дней снова отправились в Польшу.

Следить за соблюдением самоизоляции должна полиция. Но, по данным пограничной службы, только за минувшие сутки границы Украины пересекли 12 тысяч человек. Это статистика в обе стороны, говорят пограничники, но уточняют, что въезд преобладает над выездом. Поэтому проконтролировать такое количество людей практически невозможно.