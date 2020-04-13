Где в Украине нужно носить медицинскую маску: разъяснение Кабмина
В Кабинете министров разъяснили украинцам, где в стране обязательно нужно носить маску или респиратор для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба правительства вечером в понедельник.
"На выполнение поручения премьер-министра Украины Министерство здравоохранения дает разъяснения что такое "общественное место", где необходимо носить маски или респираторы в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно постановлению №211. Общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы", - говорится в сообщении.
Следовательно, надевать маску также нужно в следующих местах:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;
- помещения заведений ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.
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Опосредованно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса:
- улицы;
- закрытые спортивные сооружения;
- скверы, парки;
- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).
В Кабмине добавляют, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. В частности, в Киеве к ним отнесли остановки общественного транспорта и 50-метровую зону вокруг них, церкви и 50-метровую зону вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.
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"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место". Министерство здравоохранения Украины призывает соблюдать правила карантина и остаться дома", - говорится в сообщении.
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