Где в Украине нужно носить медицинскую маску: разъяснение Кабмина

Минздрав на запрос премьера предоставил список общественных локаций, в которых обязательно нужно надевать маску или респиратор.

В Кабинете министров разъяснили украинцам, где в стране обязательно нужно носить маску или респиратор для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба правительства вечером в понедельник.

"На выполнение поручения премьер-министра Украины Министерство здравоохранения дает разъяснения что такое "общественное место", где необходимо носить маски или респираторы в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно постановлению №211. Общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы", - говорится в сообщении.

Следовательно, надевать маску также нужно в следующих местах:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

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Опосредованно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса:

улицы;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

В Кабмине добавляют, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. В частности, в Киеве к ним отнесли остановки общественного транспорта и 50-метровую зону вокруг них, церкви и 50-метровую зону вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

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"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место". Министерство здравоохранения Украины призывает соблюдать правила карантина и остаться дома", - говорится в сообщении.

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