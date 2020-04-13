В порт «Черноморск» паромом доставили 39 украинцев, которые застряли в Турции из-за карантина

Украинские дипломаты в Турции помогли согражданам своевременно попасть в порт, несмотря на введенный комендантский час.

Сегодня в морской порт «Черноморск» (Одесская обл.) паром Greifswald украинской судоходной компании «Укрферри» доставил 39 граждан Украины, застрявших в Турции из-за карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

По его словам, всех прибывших обследовали медики, после чего их направили на двухнедельную обсервацию в санаторий им. Пирогова («Куяльник»).

По словам пресс-секретаря Ассоциации судовладельцев Украины Александра Федорова, прибывшая из Турции группа граждан Украины оказалась в сложной ситуации за границей. «Единственная регулярная транспортная артерия, связывающая сейчас Турцию и Украину, это паромная линия Карасу - Черноморск. Пассажиры должны были приехать из различных регионов Турции в порт «Карасу» - к отходу парома на «Черноморск» вечером 11 апреля», - рассказал Федоров.

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Вечером 10 апреля, за день до отхода парома из порта «Карасу», правительство Турции ввело комендантский час в 30 больших городах Турции и провинции Зонгулдак, где, в основном, и находились украинские граждане. В частности, пассажиры должны были добираться из Стамбула, Анкары, Измира, Бурсы, Антальи и пр. При этом, как подчеркнул Федоров, из-за комендантского часа проезд в «Карасу» стал для украинцев невозможным.

«На помощь землякам пришли Посольство Украины в Турции, Генеральное консульство Украины в Стамбуле, Консульство Украины в Анталье и СК «Укрферри», - отметил пресс-секретарь.

По его данным, украинские дипломаты обратились в МИД Турции и местные органы власти, чтобы получить специальное разрешение на проезд украинцев через полицейские посты. Он уточнил, что дипломаты разработали специальную логистику, благодаря которой служебные автомобили диппредставительств отправились в каждую провинцию, где находились украинцы, чтобы перевезти их в порт «Карасу». Чтобы обеспечить своевременную доставку людей в порт и избежать непредвиденных ситуаций в дороге, украинские консулы сопровождали пассажиров до борта парома.

Как сообщал ранее УНИАН, во Вьетнаме застряли 250 граждан Украины из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

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