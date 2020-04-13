Монахи на карантине: Лавру взяли в осаду правоохранители, на территории усилили меры безопасности (фоторепортаж)
В Киево-Печерской Лавре, которую из-за распространения коронавируса закрыли на карантин, ввели усиленные меры безопасности.
Об этом сообщает ТСН.
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Столичная Лавра стала неким очагом коронавируса среди церквей по всей Украине. Только за последние сутки, по сообщениям СМИ, в Киево-Печерской Лавре обнаружили 63 новых больных и двое людей умерли.
Из-за резкого роста количества случаев коронавируса в Лавре власти столицы решили применить дополнительные меры. "Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания",- заявил мэр Киева Виталий Кличко.
С сегодняшнего дня в Лавре усиливают ограничительные мероприятия, а за соблюдением карантина будут следить полицейские.
"Речь идет о нижней Лавре. Там, где находятся монахи. Вот к ним всем будет применена самоизоляция. Это ежедневный, а то и два раза в день медицинский осмотр всех, кто там находится, усиленный режим дезинфекции, постоянный скрининг на коронавирус. Это изоляция группы риска, это все люди +65 и ограничение входа-выхода", - пояснил представитель Лавры.
Как сообщал УНИАН, Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин, на сегодня там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
По данным СМИ, коронавирус диагностировали у настоятеля Павла.
Следует заметить, ранее Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП призвала игнорировать введенный из-за коронавируса карантин. Священники просили прихожан приходить в храмы и причащаться. "Не смотрите старшее поколение или младшее, все спешите в храм, обнимите друг друга", - призывал представитель лавры.
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