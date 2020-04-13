В Коростене на время карантина ограничили время продажи спиртного

Запрет вступает в силу с 15 апреля.

Киев. 13 апреля. УНИАН. В Житомирской области в пгт. Коростень, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 на время карантина запретили продажу алкоголя с 19:00 до 8:00.

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Об этом сообщает пресс-служба городского совета Коростеня.

«С 15 апреля на период действия карантинных мер запретить учреждениям торговли реализацию алкогольных и слабоалкогольных напитков с 19 часов до 8:00 утра», - говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Также в связи с обострением ситуации относительно распространения COVID-19 с 13 апреля на время карантина в городе запрещено проведение всех массовых религиозных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, по сведениям Житомирской ОГА, по состоянию на 13 апреля в области зарегистрировано 95 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичеве – 23, Коростене – 22 и Малине – 21.

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