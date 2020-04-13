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Киевские кладбища планируют закрыть для посещений, захоронения разрешены - документ

16:00, 13 апреля 2020
Общество
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Столичные кладбища планируют закрыть / фото: УНИАН

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Об этом говорится в протоколе № 22 (от 9 апреля 2020 года) Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, согласно документу, Департаменту культуры КГГА и Главному управлению Госпродпотребслужбы в г. Киеве поручено подготовить обращение к главам религиозных учреждений столицы по «переносу организованных мероприятий, связанных с посещением кладбищ во время поминальных дней, на июнь 2020 года».

Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, Главному управлению Национальной полиции и Управлению патрульной полиции поручается «ограничить доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме проведения захоронения в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина».

Срок действия мероприятия - до улучшения эпидемической ситуации.

Также руководителям религиозных учреждений будет направлено обращение об ограничении массовых богослужений и их проведение в режиме видеотрансляций.

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