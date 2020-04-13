В Киеве предприятия будут закрывать на карантин, если в коллективе обнаружат больного COVID-19

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания, контролировать его выполнение будут лабораторный центр Минздрава, управления Госпродпотребслужбы и Гоструда.

К субъектам хозяйствования, в трудовых коллективах которых выявлены больные COVID-19, могут вводить противоэпидемические ограничительные меры сроком на 14 календарных дней.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, такая противоэпидемическая мера предусмотрена протоколом № 22 (от 9 апреля 2020 года) Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Согласно объяснению главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например промышленного предприятия, кто-то заболел COVID-19, весь коллектив (отдел, цех и т.п.), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Читайте такжеВ Киеве зафиксировали рекордные 79 заражен COVID-19 за сутки, двое умерли

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение Киевский будут городской лабораторный центр МЗ Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Главное управление Гоструда в Киевской области.

В КГГА отмечают, что решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в городе Киеве.

Нарушение условий карантина, правил противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для противодействия распространению коронавируса в городе, на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.