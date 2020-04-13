Со свяченой водой и записью молебнов: в Одессе Московский патриархат расставит священников на перекрестках

Одесская епархия УПЦ МП не будет закрывать храмы и отменять богослужения на Пасху.

В Одессе на Пасху священники УПЦ МП будут стоять на перекрестках со свяченой водой и аудиозаписью богослужений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время заседания оперативного штаба, в котором приняли участие представители Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и Украинской православной церкви (УПЦ МП).

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Во время заседания председатель Одесской ОГА Максим Куцый, отметил, что, несмотря на карантин, вчера, в Вербное воскресенье, возле многих храмов Одессы наблюдалось большое количество верующих.

«Вынужден констатировать, большое количество людей, не соблюдая карантин, без масок и перчаток, пришли к храмам… Предполагаю, что в ближайшее воскресенье (во время празднования Пасхи – УНИАН) ситуация усугубится», - сказал Куцый.

Глава ОГА призвал представителей конфессий совместно разработать план проведения религиозных мероприятий, чтобы не допустить ситуации, возникшей в Италии и Испании, где имеет место массовое инфицирование COVID-19.

Викарий Одесской епархии УПЦ МП, епископ Южненский Диодор (Васильчук) заявил, что епархия в густонаселенных «спальных» районах города, где практически нет храмов, разместит на улицах священников со свяченой водой, свечками, записью молебнов, песнопений, колокольного звона и пр.

Епископ представил карту таких локаций, из которой следует, что их будет порядка сорока, в основном, в Киевском районе Одессы. Священники будут дежурить в выбранных «точках» (за пределами храмов) с 6:00 до полудня, чтобы желающие могли освятить приношения.

В центре города подобные локации не планируются, так как там находится достаточное количество храмов.

«Не пустить в церковь не можем, так как это вызовет массовое возмущение», - отметил епископ Диодор, заявив, что в церквях соблюдаются все предусмотренные карантином меры, но повлиять на то, что происходит за их воротами, церковь не может.

Он добавил, что в городах области организуют аналогичные локации, а в селах батюшки пройдут по улицам, освящая продукты, выставленные возле домов.

Священник также заявил, что доверять СМИ нельзя, так как появившиеся в Интернете фотографии, на которых – толпы людей возле храмов УПЦ МП, не соответствуют действительности. Он утверждает, что фотоснимки «вырваны из контекста», а на самом деле в воскресенье людей пришло немного.

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«Пришло мало людей – 30% по сравнению с предыдущими годами», - утверждает Васильчук.

Секретарь Одесской епархии ПЦУ, протоирей Теодор Оробец заявил, что богослужения церкви проходят в режиме онлайн и транслируются, в частности, через Интернет.

«Мы призываем, чтобы люди оставались дома... Вчера в храмах было до 10% от обычного количества людей. Если люди придут (в воскресенье – УНИАН), в храмах Пасху святить не будут», - подчеркнул он.

Как предполагается, представители ПЦУ начнут освящение продуктов накануне праздника (чтобы не создавать перед храмами столпотворения), в районах области рассматривается возможность раздачи людям свяченой воды и пр.

Кроме того, видео ночной службы прихожане ПЦУ и УПЦ смогут посмотреть в режиме онлайн, возле некоторых храмов установят экраны.

Представители церквей просят пожилых людей максимально оставаться дома, особенно тех, кто находится в группах риска.

Экзарх Одесский УГКЦ, епископ Михаил Бубный отметил, что мнение этой церкви сводится к тому, что абсолютно все люди должны оставаться дома.

«Если духовный лидер призывает – верующие слушают…», - подчеркнул он.

По данным, Одесской ОГА, по состоянию на утро 13 апреля в Одесской области подтверждено 69 случаев инфицирования COVID-19.

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