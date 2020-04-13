Зеленский: толпы на Пасху - прямой путь заболеть коронавирусом и заразить близких

По словам президента, Пасха в онлайн-формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ежедневно инфицируются коронавирусом сотни людей, и собрание в толпы на Пасху - прямой путь заболеть и заразить близких.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом. Участники совещания обсуждали вопросы празднования Пасхи в условиях карантина.

"Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тысяч посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в Офисе президента, на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений полиция составила админпротоколы в семи областях.

"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеАваков о скоплении людей в церквях: Безответственность не имеет к Богу никакого отношения

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональныйкарантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Кабмин усилил карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков,

скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и скорее всего продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапускать" экономику.

Читайте также: