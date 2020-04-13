Нарушение карантина во время богослужений на Вербное воскресенье зафиксировали в семи областях

Самые массовые религиозные богослужения состоялись во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Правоохранители зафиксировали нарушение правил карантина во время богослужений 12 апреля в Ровенской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской областях.

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Как сообщает пресс-служба МВД, более 15 тысяч полицейских обеспечивали публичную безопасность во время религиозных мероприятий.

«В целом в течение 12 апреля состоялось более 14,5 тысячи богослужений, в которых приняли участие почти 127 тысяч граждан. Преимущественно религиозные мероприятия прошли без грубых нарушений правил карантина людей», - сообщают в МВД.

Отмечается, что наиболее многочисленные религиозные службы состоялись во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Богослужения совершались как при открытых храмах с ограниченным доступом не более 10 человек, так и на прилегающих территориях. В основном, религиозные мероприятия проводились с соблюдением установленных ограничений. Однако правоохранители зафиксировали нарушение правил карантина в Ривненской, Черновицкой, Николаевской, Херсонской, Луганской, Полтавской и Киевской областях.

В общем, полицейские составили три админпротокола по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей). Еще в 12 случаях материалы изучаются.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Кабмин усилил карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

8 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и скорее всего продолжит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет «перезапускать» экономику.