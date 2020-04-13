Деньги брали в долларах, персонал насмехался: украинцы рассказали об условиях обсервации в Ворзеле

Всего на обсервации в Ворзеле находится 113 граждан Украины, 80% из них были заробитчанами в ОАЭ.

Украинцы, которые 11 апреля прилетели из ОАЭ и были размещены на обязательную обсервацию в санатории "Украина" в Ворзеле Киевской области, опровергли слова администрации об их неадекватном поведении и комфортных условиях в комнатах, а также рассказали о стоимости проживания и питания.

О том, что возмутило людей, рассказали Дмитрий Алексеев и Ксения Свериденко, которые работали в ОАЭ, а сейчас вернулись и находятся на обсервации в Ворзеле, пишет ТСН.

Так, по словам Дмитрия и Ксении, главной причиной недовольства стало то, что обсервация оказалась платной и они до последнего не знали о стоимости проживания и питания, которая, по их мнению, значительно завышена и не соответствует качеству и условиям.

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"Возле санатория мы простояли где-то часов пять, так как оказалось, что нам нужно заплатить отдельно за проживание и отдельно за питание. Стоимость мы не знали, поскольку еще в Абу-Даби нам дали листок, который сложно назвать документом, без печати, где было указано, что обсервация будет платная, однако расценок указано не было. Этот листок был согласием на обсервацию и условием для посадки на рейс, поэтому все его подписали. Так долго мы ждали, потому что у людей просто не было денег, либо были только в иностранной валюте и директор санатория брала деньги в долларах и евро. Квитанции или чеки об оплате, конечно, нам никто не предоставил. У меня лично было в кармане 100 долларов, которые я отдал директору и еще остался должен 9 долларов, поскольку проживание за 14 дней стоит 109 долларов, а питание отдельно еще 280 долларов", - рассказал Дмитрий и добавил, что считает платную обсервацию незаконной и хочет вернуть средства за проживание.

То, что обсервация должна быть бесплатной, но людям просто не оставили выбора говорила и Ксения. Также она добавила, что ими спекулировали, поскольку они только в аэропорту в Абу-Даби узнали о том, что за обсервацию придется платить.

"Условием для возвращения в Украину было подписание согласия на обязательную обсервацию. И мы должны были подписать два таких документа – первый получили еще в ОАЭ в электронной форме, который должны были распечатать, подписать и отправить. В этом первом документе шла речь лишь о согласии на обсервацию. А в аэропорту в Абу-Даби уже перед рейсом мы получили второй документ, где было уже указано, что обсервация будет платной и без подписи этого документа мы не попадем на рейс. Поэтому мы подписали и ожидали, что цена будет меньше, чем нам озвучили уже в санатории", - добавила Ксения.

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В свою очередь, Дмитрий сообщил, что ему удалось пообщаться с представителем Киевской ОГА, который действительно подтвердил, что согласно с Постановлением, обсервация должна быть бесплатной, а плитным является только питание. Однако, как нам сказал Дмитрий, представитель ОГА заявил, что бюджета на обсервацию у них нет и деньги им на это никто не выделял. Дмитрий добавил, что считает такие действия администрации санатория незаконными и уже обратился к юристам, чтобы те помогли людям вернуть средства. О незаконности заявила и Ксения, которая считает, что на них просто хотят нажиться.

"Впечатление, что на нас просто хотят нажиться, потому что цены очень завышены. Питание здесь отдельная тема: в день стоит 300 гривен, но порции очень маленькие, качество плохое. Персонал санатория неприветливый и насмехается над нами, что якобы деньги на ОАЭ были, а теперь на проживания нет. Директор заявила, что если средств нет, "идите на улицу, идите на нары". Это ее слова, я просто цитирую", - жалуется девушка.

Про плохие условия проживания также говорил и Дмитрий. Так, по его словам, в комнате было очень холодно, отопления и горячей воды не было. Однако сейчас ситуация немного улучшилась.

Что касается тестов на коронавирус, то как оказалось, их никому не делали. Об этом ТСН сказали и Дмитрий, и Ксения. Более того, согласно правил, которые раздали в санатории всем украинцам на обсервации, указано, что им должны дважды в день мерять температуру, но этого не делают. "Нам сказали, что мы не вылетим из ОАЭ, если не сдадим тесты на коронавирус. Но ни в Эмиратах, ни в Украине тестов нам так и не делали. Мне лишь дважды за все время в санатории померили температуру", - рассказал Дмитрий.

Ксения добавила, что в комнатах даже нет санитайзеров, а температуру меряют только раз в день, потому что не хватает термометров. "Температуру меряют только раз в день и у нас с подругой она занижена. Мы перемеряли сами обычным ртутным термометром и у нас наоборот показала 37.3, 37.2", - сообщила девушка.

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Напоследок Дмитрий подчеркнул, что люди не против обсервации и готовы пробыть в санатории 14 дней, однако будут требовать справедливого отношения к себе и лучших условий.

Ранее директор санатория в Ворзеле Мария Гуртавцова сообщала, что граждане Украины, которые прилетели с ОАЭ и размещены на обязательную обсервацию в санатории "Украина", вели себя неадекватно, портили имущество, курили в номерах, некоторые были в состоянии алкогольного опьянения. Относительно питания, Гуртавцова рассказала, что рацион стоит 300 грн за сутки и порции большие. Передавать еду от родных можно, но есть ограничения на определенные продукты, поскольку состояние здоровья людей на обсервации находится под пристальным контролем, то и питание их должно соответственно контролироваться.

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