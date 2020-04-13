Аваков о скоплении людей в церквях: Безответственность не имеет к Богу никакого отношения

По словам министра, из-за событий во время Вербного воскресенья церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы, еще по 12 - материалы изучаются.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на скопление людей в церквях на Вербное воскресенье и заявил, что безответственность не имеет к Богу никакого отношения.

Об этом он написал в Twitter.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!", - считает министр.

Аваков отметил, что церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы, еще по 12 - материалы изучаются. "У нас свобода совести, но.. имейте же совесть!", - призвал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля православные христиане отмечали один из 12 главных праздников - Вербное воскресенье, а христиане западного обряда - Пасху.

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В этот день в Житомире в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата собралось много прихожан. Массовое скопление людей наблюдалось в церквях Черновцов.

Справка УНИАН. 11 марта Кабинет министров ввел в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а позже продлил до 24 апреля. Также на месяц введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Правительство усилило карантинные меры. Так, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

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Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

8 апреля премьер-министр Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и скорее всего продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапускать" экономику.

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