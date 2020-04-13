Аваков о скоплении людей в церквях: Безответственность не имеет к Богу никакого отношения
Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на скопление людей в церквях на Вербное воскресенье и заявил, что безответственность не имеет к Богу никакого отношения.
Об этом он написал в Twitter.
"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!", - считает министр.
Аваков отметил, что церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы, еще по 12 - материалы изучаются. "У нас свобода совести, но.. имейте же совесть!", - призвал глава МВД.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля православные христиане отмечали один из 12 главных праздников - Вербное воскресенье, а христиане западного обряда - Пасху.
Читайте также"Очередь в несколько сотен метров": в сети показали толпу нарушителей карантина возле церкви в Одессе (фото)
В этот день в Житомире в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата собралось много прихожан. Массовое скопление людей наблюдалось в церквях Черновцов.
Справка УНИАН. 11 марта Кабинет министров ввел в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а позже продлил до 24 апреля. Также на месяц введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Правительство усилило карантинные меры. Так, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.
Читайте такжеЕпифаний призвал украинцев оставаться дома на пасхальные праздники (видео)
Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.
8 апреля премьер-министр Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и скорее всего продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапускать" экономику.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире