Большинство киевлян поддерживают закрытие метро и ограничения на посещение парков на время карантина - опрос

92% опрошенных киевлян поддерживают введение требования обязательного ношения защитных масок в общественных местах.

В Киеве 71% жителей поддерживает закрытие метро (21% - против), 65% не возражают относительно ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 4 по 7 апреля.

"92% поддерживают введение требования обязательного ношения защитных масок в общественных местах. 71% - поддерживает решение городских властей Киева о закрытии метро на время карантина (21% - против), 65% - не возражают относительно ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина (31% - против)", - отмечают социологи.

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Также 59% респондентов считают эффективными действия мэра Киева Виталия Кличко относительно реагирования на угрозу коронавируса, 26% - придерживаются противоположного мнения. Относительно медицинских учреждений Киева - 35% опрошенных киевлян считают их действия эффективными, 29% - неэффективными, 35% - затруднились ответить.

Кроме того, реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине 47% опрошенных считают эффективной, 35% - дают противоположную оценку.

Относительно министерства здравоохранения - 38% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 42% - неэффективными, 20% - затруднились ответить.

Относительно министерства внутренних дел, то 38% респондентов назвали действия этого института эффективными, 35% - неэффективными, 27% - не смогли оценить.

Что касается эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, то 40% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 28% - оценили его действия как эффективные, 32% - как неэффективные.

Опрос киевлян в возрасте от 18 лет проведен социологической группой "Рейтинг" с 4 по 7 апреля. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Кабмин усилил карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

8 апреля премьер-министр Шмыгаль заявил, что правительство не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мероприятий и скорее всего продлит их действие до мая, а в случае положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет "перезапускать" экономику.

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