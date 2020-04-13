"Очередь в несколько сотен метров": в сети показали толпу нарушителей карантина возле церкви в Одессе (фото)
10:47, 13 апреля 2020Общество
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По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 13 апреля на Одесщине зафиксировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Возле церкви собралось много людей / фото Максим Куцый, Facebook
В сети показали скопление людей возле церкви в спальном районе Одессы на «вербное воскресенье» в условиях карантина.
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Фотографию толпы прихожан обнародовал председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.
«Очередь в несколько сотен метров растянулась от дверей церкви. Немало людей стоят очень близко и не надели маски», – отметил Куцый.
В комментариях люди высказывают свое недовольство, а кое-кто призывает представителей власти прибегнуть к более жестким действиям в отношении соблюдения карантинных правил.
В сети отмечают, что службу устроили представители церкви «Московского патриархата».
По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 13 апреля на Одесщине зафиксировано 69 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один человек погиб.
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