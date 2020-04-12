Дезинфекция, ремонт дорог и курьеры на улицах: как прошел еще один карантинный уик-энд в Киеве (фоторепортаж)

В столице, как и ранее, закрыты все развлекательные заведения, а также рынки.

Украина пережила очередные карантинные выходные. На этот раз они прошли в условиях более жестких мер, чем предыдущие, что связано с соответствующим решением Кабинета министров.

Как и остальные города и села, столица страны выглядит в эти дни особенно опустошенной. По улицам Киева передвигаются преимущественно представители служб доставки, а также коммунальщики. На столичном Крещатике, в частности, идет ремонт дороги, а в подъездах домов проводят дезинфекцию.

Некоторые столичные аптеки установили "барьеры" из пленки, чтобы не допустить прямого контакта клиентов с сотрудниками и лекарствами на полках.

Ранее столичные власти решили не вводить на выходных комендантский час. Однако на улицах стало больше правоохранителей, которые усиленно патрулируют город.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки еще 20 киевлян заболели COVID-19, всего в столице зарегистрировано 416 подтвержденных случаев заболевания.

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