В Минздраве спрогнозировали процент украинцев, которые инфицируются коронавирусом

Речь идет, по словам замглавы Минздрава Виктора Ляшко, об оптимистичном сценарии распространения болезни.

Украина сейчас идет по сценарию, согласно которому новым коронавирусом будет инфицировано не более 2% населения.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью LB.ua.

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По словам Ляшко, этот оптимистичный сценарий является возможным благодаря принятым превентивным мерам.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и больше, то возможен коллапс медицинской системы, – если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Ляшко.

Однако, по его словам, пока что ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с "горячкой" и всех контактных лиц.

Как отметил Ляшко, если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасхальные праздники, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксированы 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.