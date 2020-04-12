В Минздраве спрогнозировали процент украинцев, которые инфицируются коронавирусом
Украина сейчас идет по сценарию, согласно которому новым коронавирусом будет инфицировано не более 2% населения.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью LB.ua.
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По словам Ляшко, этот оптимистичный сценарий является возможным благодаря принятым превентивным мерам.
"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и больше, то возможен коллапс медицинской системы, – если мы не растянем эти 10% во времени", - сказал Ляшко.
Однако, по его словам, пока что ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. Этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с "горячкой" и всех контактных лиц.
Как отметил Ляшко, если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасхальные праздники, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксированы 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.
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