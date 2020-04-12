Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 12 апреля
В мире бушует пандемия коронавируса COVID-19. В связи с этим в Украине и других странах введены строгие карантинные меры.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 12 апреля во всем мире зафиксировано свыше 1,77 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали более 108,8 тысячи человек. Излечились от COVID-19 более 404 тысяч человек.
Абсолютными лидерами по количеству зараженных стали США (529 951). На втором месте – Испания (163 027), на третьем – Италия (152 271), четвертое место – у Франции (130 730), пятое – у Германии (125 452).
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине насчитывается 2 777 больных COVID-19. За сутки были зафиксированы 266 новых инфицированных коронавирусом.
От начала пандемии 89 пациентов выздоровели, 83 случая – смертельные.
При этом, отмечают в Минздраве, второй день подряд количество человек, которые излечились от коронавирусной болезни COVID-19, превышает число умерших.
Ситуация с коронавирусом в ВСУ и на фронте
В Вооруженных силах Украины зарегистрировали 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Пасха во время карантина
Митрополит Епифаний призвал православных помогать ближним в сложные времена пандемии и оставаться дома на пасхальные праздники.
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