Епифаний призвал украинцев оставаться дома на пасхальные праздники (видео)
22:28, 11 апреля 2020Общество
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Он отметил, что из-за карантина пока что нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.
Епифаний попросил верующих оставаться дома на праздники / фото УНИАН
Митрополит Епифаний призвал православных помогать ближним в сложные времена пандемии и оставаться дома на пасхальные праздники.
Об этом он сказал в своем видеообращении на Facebook.
"Один из самых ответственных способов нашей помощи (ближним - ред.) сейчас - это оставаться дома, в самоограничении", - заявил он.
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Митрополит отметил, что, к сожалению, из-за карантина прихожане не могут собраться на совместное освящение ивовой лозы в Вербное воскресенье, однако священнослужители Православной церкви Украины будут в молитве рядом с каждым верующим
В Страстную седмицу Епифаний призвал «постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием».
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