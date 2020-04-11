На Закарпатье СБУ предотвратила вывоз из Украины 11 тысяч защитных масок

Инспектор отдела пограничной службы «Ужгород» Чопского пограничного отряда наладил коррупционный механизм получения денег за нелегальную переправку за границу противоэпидемической продукции.

В Закарпатской области Служба безопасности Украины предотвратила попытку вывоза из страны партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных правительством к экспорту.

По предварительным данным, инспектор отдела пограничной службы «Ужгород» Чопского пограничного отряда наладил коррупционный механизм получения денег за нелегальную переправку за границу противоэпидемической продукции, об этом УНИАН сообщили в Управлении СБУ в Закарпатской области.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от местного жителя 3 тысяч долларов. «За указанную сумму пограничник «гарантировал» мужчине содействие в перемещении в одну из европейских стран вне установленных пунктов контроля 11 тысяч защитных масок на более полумиллиона гривен», - уточнили в ведомстве.

По данным СБУ, правоохранители задержали инспектора в Ужгородском районе при передаче первой части неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, Хмельницкий договорился с городом-побратимом Шицзячжуан (Китай) о бесплатной передаче индивидуальных медицинских защитных средств. Город получит 20 тысяч медицинских масок и 500 многоразовых защитных костюмов.