В Кривом Роге из-за контакта с больной COVID-19 изолировали более 100 человек, в том числе врачей

Женщина была госпитализирована в больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.

В Кривом Роге Днепропетровской области из-за контакта с больной COVID-19 изолировали более ста человек – врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и круга общения.

По данным пресс-службы Криворожского горсовета, женщина была госпитализирована в больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.

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Коронавирусная болезнь была подтверждена лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.

Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы. По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты - слабоположительные, у трех - положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также находится на самоизоляции дома.

По состоянию на 11 апреля на Днепропетровщине обнаружили 55 случаев инфицирования коронавирусом. Одна из вспышек произошла в шахтерском городе Першотравенск - 27 случаев.

Как сообщал ранее УНИАН, в городе Коростышев Житомирской области заболевания COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердили у двух медицинских работников.

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