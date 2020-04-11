В Кривом Роге из-за контакта с больной COVID-19 изолировали более 100 человек, в том числе врачей
В Кривом Роге Днепропетровской области из-за контакта с больной COVID-19 изолировали более ста человек – врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и круга общения.
По данным пресс-службы Криворожского горсовета, женщина была госпитализирована в больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.
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Коронавирусная болезнь была подтверждена лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.
Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы. По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты - слабоположительные, у трех - положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также находится на самоизоляции дома.
По состоянию на 11 апреля на Днепропетровщине обнаружили 55 случаев инфицирования коронавирусом. Одна из вспышек произошла в шахтерском городе Першотравенск - 27 случаев.
Как сообщал ранее УНИАН, в городе Коростышев Житомирской области заболевания COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердили у двух медицинских работников.
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