Нацполиция: комендантский час возможен после введения чрезвычайного положения

В то же время ограничения работы общественного транспорта и предприятий допускается в условиях чрезвычайной ситуации.

Решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ограничения свободы передвижения граждан в отдельных регионах Украины носят рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Нацполіція.

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В то же время в ГУНП добавили, что ограничения работы общественного транспорта и предприятий допускается в условиях чрезвычайной ситуации.

«Постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что, прежде всего, проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.

Как сообщал УНИАН, в трех областях Украины для сдерживания распространения коронавируса рассматривается возможность введения комендантского часа (Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской).