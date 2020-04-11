В Украину прибыл самолет из ОАЭ с 11 тоннами средств защиты от для врачей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за предоставление Украине гуманитарной помощи.

В Украину в пятницу вечером прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, доставивший средства защиты для врачей, работающих с больными COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Груз весом в 11 тонн содержит защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.

Самолет в аэропорту встречал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе.

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"Эмираты являются особым партнером для Украины. Украина и ее граждане глубоко признательны руководству ОАЭ за направление 11 тонн медицинских средств, которые нужны украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом", - заявил Кулеба.

По его словам, полученный от ОАЭ груз поможет украинским врачам продолжить выполнять свою работу и спасать человеческие жизни, а украинцам - обезопасить себя от болезни.

Отметим, что самолет также привез из Абу-Даби в "Борисполь" 160 граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2 тыс. 203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

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