В Украину прибыл самолет из ОАЭ с 11 тоннами средств защиты от для врачей
В Украину в пятницу вечером прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, доставивший средства защиты для врачей, работающих с больными COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Груз весом в 11 тонн содержит защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.
Самолет в аэропорту встречал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе.
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"Эмираты являются особым партнером для Украины. Украина и ее граждане глубоко признательны руководству ОАЭ за направление 11 тонн медицинских средств, которые нужны украинским врачам и медицинскому персоналу для борьбы с коронавирусом", - заявил Кулеба.
По его словам, полученный от ОАЭ груз поможет украинским врачам продолжить выполнять свою работу и спасать человеческие жизни, а украинцам - обезопасить себя от болезни.
Отметим, что самолет также привез из Абу-Даби в "Борисполь" 160 граждан Украины.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2 тыс. 203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.
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