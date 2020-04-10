"Массовое тестирование экспресс-тестами": Садовый рассказал, как во Львове быстро выявляют больных коронавирусом

Тестируют водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, социальных работников, медицинских работников, представителей бизнеса, супермаркетов, кассиров.

Во Львове для массового тестирования используют экспресс тесты.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

«Сегодня мы массово тестируем людей, мы имеем более 25 тысяч экспресс-тестов», – отметил он.

Тестируют водителей трамваев, троллейбусов, автобусов, социальных работников, медицинских работников, представителей бизнеса, супермаркетов, кассиров, сообщил львовской городской голова.

«Мы договариваемся с руководителями предприятий и организовываем выездные рабочие группы наших медиков, которые их всех осматривают и люди сразу сдают экспресс-тест», – сказал Садовый.

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На вопрос о неточности результатов тестов: они могут давать ложно положительные и ложно отрицательные реакции, как говорят врачи, мэр Львова отметил: «Вообще экспресс-тесты используют когда уже есть симптомы, на 4-5 день. Но знаете, очень часто людям это нужно для успокоения, ибо страх является большой проблемой для иммунной системы».

По словам Садового, такое тестирование помогло выявить несколько случаев заболеваний на коронавирус.

«Мы обнаружили одну работницу рынка, когда она даже не догадывалась. Обнаружили работников медицинских учреждений, людей, которые приходят в поликлинику, мы их тестируем, особенно, когда есть подозрение на воспаление легких. Но потом, конечно, все это пропускаем через ПЦР-тестирования. Имеем во Львове две лаборатории и планируем еще две лаборатории открывать», – рассказал львовский городской голова.

Во Львовской области на сегодня официально подтверждено 82 случая заболевания коронавирусом. 4 апреля во Львове зафиксировали первую смерть от коронавирусного заболевания COVID-19 – умер 69-летний мужчина.