Тернополь отказался от введения комендантского часа на выходных

Город будут усиленно патрулировать правоохранители.

В Тернополе в ближайшие выходные не будут вводить комендантский час, однако регион будут усиленно патрулировать правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Тернополя.

Под усиленным вниманием полиции и муниципальной инспекции будут улицы города, парки, детские и спортивные площадки, а на въездах в город водителям и пассажирам будут проводить температурный скрининг.

В горсовете напомнили, что на время карантина запрещено выходить на улицу без защитной маски или респиратора, перемещаться в количестве более двух человек или посещать места отдыха на природе, кроме случаев выгула домашних животных.

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"Для граждан, которые планируют на эти выходные совершить выезд на собственном легковом автомобиле за пределы города для проведения весенне-полевых работ, важно также придерживаться карантинных ограничений. В частности, запрещается въезд в города или села, которые определены центром COVID-19, а находиться в транспортном средстве могут не больше двух человек (больше двух в случае, если все пассажиры - члены одной семьи)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Тернопольщину рассматривали как один из трех регионов, где могут временно ввести комендантский час.

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