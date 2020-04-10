Тернополь отказался от введения комендантского часа на выходных
В Тернополе в ближайшие выходные не будут вводить комендантский час, однако регион будут усиленно патрулировать правоохранители.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Тернополя.
Под усиленным вниманием полиции и муниципальной инспекции будут улицы города, парки, детские и спортивные площадки, а на въездах в город водителям и пассажирам будут проводить температурный скрининг.
В горсовете напомнили, что на время карантина запрещено выходить на улицу без защитной маски или респиратора, перемещаться в количестве более двух человек или посещать места отдыха на природе, кроме случаев выгула домашних животных.
Читайте такжеКомендантский время в Украине: когда вводится и что запрещено
"Для граждан, которые планируют на эти выходные совершить выезд на собственном легковом автомобиле за пределы города для проведения весенне-полевых работ, важно также придерживаться карантинных ограничений. В частности, запрещается въезд в города или села, которые определены центром COVID-19, а находиться в транспортном средстве могут не больше двух человек (больше двух в случае, если все пассажиры - члены одной семьи)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Тернопольщину рассматривали как один из трех регионов, где могут временно ввести комендантский час.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире