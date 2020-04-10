Новые ограничения: социолог рассказал, может ли комендантский час спровоцировать протесты в Украине
Возможное введение в Украине комендантского часа в рамках усиленных карантинных мер не должно привести к массовым протестам, но это зависит от серьезности восприятия украинцами опасности.
Такое мнение высказал заместитель директора социологической службы центра Разумкова Михаил Мищенко, передает 24 канал.
По его мнению, ситуация с пандемией коронавируса и карантином уже является фактором для недовольства украинцев, которое проявляется в разных формах. Люди могут просто это ощущать, а также прибегать к активным действиям. Но карантинные меры суровые, и это делает невозможными массовые акции протеста. Мищенко подчеркивает: дальше все зависит от того, сочтут ли граждане большей угрозой пандемию коронавируса или остановку экономики, ограничения их прав и свобод.
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"Если будут данные о резком росте количества людей, заболевших коронавирусом, это станет дополнительным стимулом, который будет способствовать поддержанию более жестких ограничений", – отметил Мищенко.
По его словам, в действиях власти важно – восприятие их целесообразности гражданами.
"Если шаги со стороны властей будут воспринимать, как позволяющие преодолеть пандемию, то ограничения будут одобрять. Если украинцы сочтут, что усиление карантинных мер создает неудобства и при этом неэффективно, то это будет вызывать недовольство", – подчеркивает Мищенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о введении новых ограничений в некоторых регионах Украины. В частности, на Киевщине решили ограничить передвижение граждан в течение ближайших выходных.
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