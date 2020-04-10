Мэр Запорожья получил повестку за нарушение карантина

Мэр заявил, что поставит перед премьером вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк получил повестку от правоохранителей о невыполнении постановления Кабинета министров по остановке общественного транспорта в городе.

Об этом Буряк сообщил в Facebook.

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Он отметил, что «в последнее время это стало почти привычным явлением».

«Когда мне передали повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни», – отметил запорожский мэр.

При этом он добавил, что в Запорожье дезинфицируют общественные места и обрабатывают придомовые территории, а медики работают в усиленном режиме из-за роста больных коронавирусом.

Буряк заявил, что поставит перед премьером вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреля зарегистрировали уже 2203 случаев инфицирования коронавирусом.