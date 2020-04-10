Надо разобраться с ситуацией в Николаевской области, где нет ни одного случая COVID-19 – Зеленский

Президенту сообщили, что в Николаевской области проводится очень мало тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, во время которой особое внимание было уделено ситуации в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, Зеленскому сообщили, что в Николаевской области проводится очень мало тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

«Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреле зафиксировано 2 тыс. 203 случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.