Комендантский час в Украине: когда вводится и что запрещено
Для сдерживания распространения коронавируса в Кабинете министров Украины подумывают над тем, чтобы ввести комендантский час в трех областях – в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской.
Об этом шла речь на одном из последних совещаний правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Комендантский час: определение
Читайте такжеВ Киеве вводят "принудительный карантин" в местах, где обнаружены вспышки заболевания COVID-19Комендантский час – это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения.
На указанной территории усиливается патрулирование и охрана объектов, а также вводится пропускной режим.
Комендантский час: когда вводится
Согласно действующему законодательству, в Украине комендантский час можно ввести во время действия режима чрезвычайного положения.
Комендантский час: что изменится
Если человек находится на улице в запрещенное время, его могут остановить и проверить наличие документов.
При отсутствии разрешения на пребывание на улице, нарушителя могут задержать и доставить в соответствующий пункт проверки для оформления протокола и привлечения к ответственности (штраф или арест).
В случае оказания сопротивления патруль имеет право применять физическую силу или огнестрельное оружие к нарушителю.