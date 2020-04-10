Комендантский час в Украине: когда вводится и что запрещено

Подробнее о том, как изменится жизнь украинцев в случае введения комендантского часа.

Для сдерживания распространения коронавируса в Кабинете министров Украины подумывают над тем, чтобы ввести комендантский час в трех областях – в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской.

Об этом шла речь на одном из последних совещаний правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Комендантский час: определение

Читайте такжеВ Киеве вводят "принудительный карантин" в местах, где обнаружены вспышки заболевания COVID-19Комендантский час – это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения.

На указанной территории усиливается патрулирование и охрана объектов, а также вводится пропускной режим.

Комендантский час: когда вводится

Согласно действующему законодательству, в Украине комендантский час можно ввести во время действия режима чрезвычайного положения.

Комендантский час: что изменится

Если человек находится на улице в запрещенное время, его могут остановить и проверить наличие документов.

При отсутствии разрешения на пребывание на улице, нарушителя могут задержать и доставить в соответствующий пункт проверки для оформления протокола и привлечения к ответственности (штраф или арест).

В случае оказания сопротивления патруль имеет право применять физическую силу или огнестрельное оружие к нарушителю.