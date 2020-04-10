Поминальные дни после Пасхи в этом году могут перенести - Кличко
Поминальные дни после Пасхи в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной болезни и карантина могут перенести на время, когда ограничения будут частично сняты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
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Он призвал граждан оставаться дома в Вербное воскресенье.
«Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, принимая во внимание ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию. Сегодня главное - без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху. Это очень важно», - заявил мэр.
Также он отметил, что для противодействия распространению коронавируса в городе, на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания, будут вводить принудительный карантин.
«Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания - на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого», - подчеркнул Кличко.
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