В Киеве вводят "принудительный карантин" в местах, где обнаружены вспышки заболевания COVID-19
Для противодействия распространению коронавируса в Киеве, на предприятиях и в учреждениях, где выявлены вспышки заболевания, ввели принудительный карантин.
Читайте такжеВ МВД спрогнозировали, как и когда Украина будет "выходить" из карантинаКак передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.
«Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания – на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого», - подчеркнул Кличко.
Как сообщал УНИАН, 11 и 12 апреля для контроля за соблюдением ограничений в городе правоохранители будут нести усиленную службу.
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