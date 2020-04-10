В МВД спрогнозировали, как и когда Украина будет "выходить" из карантина

По словам замминистра, уже в первой декаде мая могут разрешить работу магазинов и кафе.

Карантин в Украине в связи с распространением кооронавируса правительство начнет снимать постепенно уже в первой декаде мая, если будет видно, что стране удается побороть эпидемию. Прежде всего, могут разрешить работу магазинов и кафе.

Читайте такжеВ Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗСОб этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью «Гордону», которое транслировалось онлайн.

«Этот вопрос нужно ставить по-другому: что важнее – жизнь, здоровье или деньги? Экономика может быть восстановлена, а деньги можно заработать», – сказал Геращенко.

По его словам, завершение карантина в Украине будет постепенным и зависеть от того, что будет показывать статистика заболеваемости COVID-19.

Например, сначала могут разрешить работу магазинов, но все покупатели там должны быть в масках. А потом и работу летних кафе, где люди будут сидеть на определенном расстоянии друг от друга.

Ранее УНИАН сообщал, как министр внутренних дел Арсен Аваков назвал вероятные сроки завершения карантина.