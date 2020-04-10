цей матеріал доступний українською

В МВД спрогнозировали, как и когда Украина будет "выходить" из карантина

12:37, 10 апреля 2020
Общество
523 0
Завершение карантина в Украине будет постепенным / фото УНИАН

Карантин в Украине в связи с распространением кооронавируса правительство начнет снимать постепенно уже в первой декаде мая, если будет видно, что стране удается побороть эпидемию. Прежде всего, могут разрешить работу магазинов и кафе.

Читайте такжеВ Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗСОб этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью «Гордону», которое транслировалось онлайн.

«Этот вопрос нужно ставить по-другому: что важнее – жизнь, здоровье или деньги? Экономика может быть восстановлена, а деньги можно заработать», – сказал Геращенко.

По его словам, завершение карантина в Украине будет постепенным и зависеть от того, что будет показывать статистика заболеваемости COVID-19.

Например, сначала могут разрешить работу магазинов, но все покупатели там должны быть в масках. А потом и работу летних кафе, где люди будут сидеть на определенном расстоянии друг от друга.

Ранее УНИАН сообщал, как министр внутренних дел Арсен Аваков назвал вероятные сроки завершения карантина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter