Священники без масок и соблюдение дистанции: МВД дало советы верующим на Пасху

В Украине по состоянию на утро 10 апреля зарегистрировали уже 2203 случаев инфицирования коронавирусом.

Министерство внутренних дел не будет закрывать храмы во время Пасхи вопреки усиленным ограничительным мерам. Но все прихожане должны придерживаться некоторых требований.

Об этом в эфире Сніданок з 1+1 сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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«Мы не можем применять силу для закрытия храмов, это было бы неправильно. Но мы провели целый ряд встреч и консультаций, встреч через видеосвязь, с руководителями украинских религиозных конфессий и договорились о том, что на Пасху будут вводиться определенные правила», – сказал он.

В день Пасхи в храмы позволят пускать не более 10 человек, отметил Геращенко. Среди прочего, все, кроме священника, должны быть в защитных масках и придерживаться социальной дистанции.

Также церкви будут вести ретрансляции литургий. «Поэтому мы делаем так, чтобы люди не болели», – подытожил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреля зарегистрировали уже 2203 случаев инфицирования коронавирусом.