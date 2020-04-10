Священники без масок и соблюдение дистанции: МВД дало советы верующим на Пасху
Министерство внутренних дел не будет закрывать храмы во время Пасхи вопреки усиленным ограничительным мерам. Но все прихожане должны придерживаться некоторых требований.
Об этом в эфире Сніданок з 1+1 сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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«Мы не можем применять силу для закрытия храмов, это было бы неправильно. Но мы провели целый ряд встреч и консультаций, встреч через видеосвязь, с руководителями украинских религиозных конфессий и договорились о том, что на Пасху будут вводиться определенные правила», – сказал он.
В день Пасхи в храмы позволят пускать не более 10 человек, отметил Геращенко. Среди прочего, все, кроме священника, должны быть в защитных масках и придерживаться социальной дистанции.
Также церкви будут вести ретрансляции литургий. «Поэтому мы делаем так, чтобы люди не болели», – подытожил Геращенко.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 10 апреля зарегистрировали уже 2203 случаев инфицирования коронавирусом.