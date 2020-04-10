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В Днепре оригинально агитируют горожан носить маски: привлекли даже огромные скульптуры (видео)

11:26, 10 апреля 2020
Общество
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В средства защиты нарядились сразу две огромные скульптуры на центральном проспекте города. Чтобы надеть на памятники маски, даже задействовали вышку, говорится в сюжете ТСН.

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Горожане, которые и сами вынуждены ходить в масках, активно фотографируются возле скульптур.

Как сообщал ранее УНИАН, правительство запретило украинцам выходить в общественные места без защитной маски или респиратора.

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