В Одесской области задержан моряк, нарушивший режим самоизоляции

Из-за несоблюдения самоизоляции помощник капитана не ушел в рейс.

В Одесской области был задержан старпом капитана, нарушивший режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, нарушителя обнаружили вчера пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Измаильский морской торговый порт».

Как отмечается, помощник капитана одного из судов 2 апреля возвращался с территории оккупированного Крыма на материковую Украину через контрольный пункт «Чаплинка». Пресекая админлинию, он подписал добровольное согласие на самоизоляцию. При этом, пересек ее как обычный гражданин Украины, не указывая, что является членом экипажа. Вчера, в ходе пограничного контроля судна, направлявшегося из Измаильского порта (Одесская обл.) в румынский порт Чернаводэ, на мужчину сработала база данных о несоблюдении срока самоизоляции.

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О данном факте пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые составили протокол об административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина».

Отмечается, что рассмотрение дела в суде состоится после окончания срока самоизоляции мужчины, которого отправили домой.

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