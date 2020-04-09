"Вышеградская четверка" поможет Украине в борьбе с COVID-19

В частности, всем странам "Восточного партнерства" будет выделено 250 тыс. евро под эгидой Международного Вышеградского фонда.

Члены "Вышеградской четверки" - Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, решили помочь странам инициативы Европейского Союза "Восточного партнерства", в том числе Украине, в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает посольство Чехии в Украине, 8 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел стран "Вышеградской четверки".

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В частности, главной темой конференции было будущее "Восточное партнерство" ввиду запланированного июньского саммита, на котором будет утверждено новое видение этой политики соседства ЕС.

Главы МИД Чехии, Польши, Словакии и Венгрии договорились о поддержке стран-партнеров, которые заинтересованы в интеграции в ЕС и его едином рынке. Они подчеркнули ключеве значение демократических принципов и правового государства и выразили поддержку гражданскому обществу стран "Восточного партнерства". В то же время, они подтвердили готовность "Вышеградской группы" и в дальнейшем делиться с партнерскими странами своим опытом в сфере демократических преобразований.

Министры заявили, что стремятся принять амбициозную программу, направленную на будущее.

"Восточное партнерство" должно продолжать оставаться всесторонним и поддерживать европейские устремления и выбор заинтересованных стран-партнеров, и в то же время разграничиваться на основе обязательств партнеров и устремлений", - говорится в заявлении.

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В свою очередь, министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек предложил партнерам инициативу создать программу V4EastSolidarity, направленную на помощь странам "Восточного партнерства" в связи с пандемией COVID-19.

В частности, министры поддержали эту инициативу путем выделения 250 тыс. евро под эгидой Международного Вышеградского фонда.

Отмечается, что программа V4EastSolidarity будет направлена на практическое укрепление здравоохранения, оказание социальной помощи и экономической устойчивости уязвимым группам граждан стран "Восточного партнерства", пострадавших от последствий пандемии COVID-19, и будет адаптирована к потребностям партнеров.

"Восточное партнерство" имеет стратегическое значение для Европейского Союза, а потому речь идет о приоритетном вопросе их внешних отношений ", - отметил во время переговоров глава чешской дипломатии.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, министр Дмитрий Кулеба приветствует заявление министров иностранных дел "Вышеградской группы" относительно будущей инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Он выразил надежду на учет подходов относительно "Восточного партнерства", высказанных Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией, при подготовке саммита инициативы, запланированного на июнь этого года.

"Мы полностью разделяем то, что "Восточное партнерство" должно удовлетворять ожидания всех участников, базироваться на общих ценностях, более активному применении соответствующих стимулов, принципах " больше за большее" и дифференциации, а также поддерживать европейские устремления и европейский выбор ассоциированных партнеров", - заявил Кулеба.

Украинский министр заверил, что Украина вместе с Грузией и Молдовой готова способствовать началу новой амбициозной главы "Восточного партнерства".

"Мы выступаем за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС путем полной реализации потенциала углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (УВЗСТ), в том числе в формате "ЕС+ ассоциированные партнеры ", доступ к общему рынку ЕС и усиленную секторальную интеграцию", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина также высоко ценит четкую поддержку "Вышеградской группой" суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в том числе путем реализации политики непризнания незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией.

"Мы разделяем необходимость направления усилий "Восточного партнерства" для предоставления комплексной помощи партнерам в развитии устойчивого общества, в частности путем поддержки государств-участников в противодействии киберугрозам и дезинформации", - отметил Кулеба.

Он поблагодарил "Вышеградскую группу" за решение ввести программу V4EastSolidarity в рамках деятельности Международного вышеградского фонда - специальную программу помощи странам-участницам "Восточного партнерства" в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной болезни.

"Чрезвычайно важно, что программа будет адаптирована к конкретным потребностям партнеров и направлена на практические меры по охране здоровья, укрепление социальной и экономической устойчивости уязвимых слоев населения", - подытожил Кулеба.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» - политическая инициатива, начало которой было положено на пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.