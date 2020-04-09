Штрафы во время карантина: можно ли выходить из дома и чем это грозит

С 6 по 24 апреля в Украине действуют ограничения, введенные в рамках карантина для противодействия распространению коронавируса.

Совсем недавно в Украине усилили ограничения, связанные с карантином из-за коронавируса. Как минимум, до 24 апреля, находиться на улице нужно в маске, в количестве не более двух человек, а прогулки в парках и, тем более, отдых на природе - вовсе запрещены. Тем не менее, не всем удается соблюдать новые запреты, как следствие - периодические сводки полиции и власти о применяемых штрафах в отношении нарушителей.

Чем именно чревато нарушение карантина, куда можно ходить, а куда нет - читайте ниже.

Карантин в Украине: что запрещено

с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе, изготовленных самостоятельно;

с 6 апреля перемещения группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

нахождение в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения);

находиться на улицах без документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус;

самовольно покидать места обсервации (изоляции).

Обсервация во время карантина

1 апреля Кабинет министров Украины прописал определение понятий "самоизоляция" и "обсервация". Тогда же Кабмин ввел обязательную обсервацию для всех лиц, пересекающих государственную границу. В том числе - через линию разграничения на Донбассе и административную границу с оккупированным Крымом.

Срок такой обсервации - 14 дней.

Обсервация необходима для того, чтобы установить, больны ли граждане коронавирусом, симптомы которого проявляются не сразу. Подобная изоляция предполагает усиленную охрану мест, где будут находиться такие лица, и контроль медиков с регулярным измерением температуры и обязательного тестирования на коронавирус. Отмечается, что питание для граждан в обсервации, а также их транспортировка является платными, все другие услуги – бесплатны. Во время двухнедельного карантина в изоляторах гражданам можно передавать пакеты с продуктами, кроме алкоголя.

Штрафы за нарушение обсервации и карантина

С 6 апреля нахождение в общественном месте без маски, либо же посещение запрещенных мест (парки, спортивные и детские площадки, зеленые зоны, пляжи) может стать причиной штрафа. Кроме того, на период карантина при любом выходе из дома человек обязан иметь при себе подтверждающий личность документ. Это необходимо для того, чтобы проверить, не должен ли человек быть на самоизоляции или в обсервации.

"А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина", - поясняют свое решение в Кабмине.

В то же время отмечается, что гражданина могут оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тысяч гривень до 34 тысяч. "А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - говорится в разъяснении.

Аналогичные меры применяют и по отношению к нарушителям режима самоизоляции. Как рассказал недавно замминистра внутренних дел Антон Геращенко, правоохранители уже успели выписать штраф девушке, которая недавно вернулась из Таиланда. Взяв обязательство самоизолироваться на две недели в Николаеве, киевлянка принялась разъезжать по столице и хвастаться об этом в социальных сетях.

"Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство Ладимиры и вручили ей сегодня (3 апреля - УНИАН) протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 000 гривень", - написал Геращенко.

По его словам, если обнаружится, что она заражена коронавирусом и инфицировала других людей, может начать идти речь об уголовной ответственности.

Сколько штрафов уже оплачено

По состоянию на 9 апреля, киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет города уже 100 тысяч гривень штрафов.

"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривень. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственны и в отношении к себе, и в отношении к окружающим. И поэтому - пусть платят", - рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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