Еда за свой счет, алкоголя нельзя: правительство установило условия обсервации

Обсервация необходима для того, чтобы установить, больные граждане на коронавирус, симптомы которого проявляются не сразу.

Обсервация – это изоляция на период установленного правительством карантина граждан, прибывающих из-за рубежа, а также с временно оккупированных Россией Донбасса и Крыма.

Обсервация необходима для того, чтобы установить, больны ли граждане коронавирусом, симптомы которого проявляются не сразу.

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Согласно постановлению Кабмина, изоляция предполагает усиленную охрану мест, где будут находиться такие лица, и контроль медиков с регулярным измерением температуры и обязательного тестирования на коронавирус.

Отмечается, что питание для граждан в обсервации, а также их транспортировка является платными, все другие услуги – бесплатны.

Во время двухнедельного карантина в изоляторах гражданам можно передавать пакеты с продуктами, кроме алкоголя.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавірусної болезни COVID-19.

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