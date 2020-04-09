В Николаеве священники с иконами облетели город на самолетах, молясь о защите от коронавируса (видео)

Молитву читали трое священников, которые взяли с собой иконы с мощами.

В Николаеве священники трех местных храмов облетели город на самолетах с иконами, молясь о защите от коронавируса.

Об этом пишет местное издание Novosti-N.

Утром на территорию местного аэроклуба приехали трое православных священников, которые привезли с собой иконы, в том числе - с мощами. Всего аэроклуб предоставил три воздушных судна.

"Самолеты взлетели ровно в 11:00 и в течение 15 минут облетели Николаев по периметру. Во время полета священники читали молитву. Затем самолеты благополучно приземлились", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Николаеве до сих пор нет официально подтвержденных случаев коронавируса. В четверг в город прилетел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы лично разобраться, в чем заключается этот феномен региона.

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