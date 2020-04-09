цей матеріал доступний українською

В Николаеве священники с иконами облетели город на самолетах, молясь о защите от коронавируса (видео)

16:50, 09 апреля 2020
Общество
303 0
Николаев от коронавируса защищают молитвами в воздухе / Novosti-N

Об этом пишет местное издание Novosti-N.

Утром на территорию местного аэроклуба приехали трое православных священников, которые привезли с собой иконы, в том числе - с мощами. Всего аэроклуб предоставил три воздушных судна.

"Самолеты взлетели ровно в 11:00 и в течение 15 минут облетели Николаев по периметру. Во время полета священники читали молитву. Затем самолеты благополучно приземлились", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Николаеве до сих пор нет официально подтвержденных случаев коронавируса. В четверг в город прилетел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы лично разобраться, в чем заключается этот феномен региона.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter