В Николаеве священники с иконами облетели город на самолетах, молясь о защите от коронавируса (видео)
16:50, 09 апреля 2020Общество
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Молитву читали трое священников, которые взяли с собой иконы с мощами.
Николаев от коронавируса защищают молитвами в воздухе / Novosti-N
В Николаеве священники трех местных храмов облетели город на самолетах с иконами, молясь о защите от коронавируса.
Об этом пишет местное издание Novosti-N.
Утром на территорию местного аэроклуба приехали трое православных священников, которые привезли с собой иконы, в том числе - с мощами. Всего аэроклуб предоставил три воздушных судна.
"Самолеты взлетели ровно в 11:00 и в течение 15 минут облетели Николаев по периметру. Во время полета священники читали молитву. Затем самолеты благополучно приземлились", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на сегодня в Николаеве до сих пор нет официально подтвержденных случаев коронавируса. В четверг в город прилетел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы лично разобраться, в чем заключается этот феномен региона.
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