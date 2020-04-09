У Зеленского заявили, что только 3% украинцев собираются пойти в церковь на Пасху

Президент отметил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще впереди.

Большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект «Пасха дома», когда богослужения можно посмотреть в трансляции, и только 3% украинцев собираются посетить церковь.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что «до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь».

«Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности», - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и скорее всего продлит их действие до мая, а при положительной динамики борьбы с коронавирусом начнет «перезапускать» экономику.

В Украине по состоянию на утро 9 апреле зафиксировано 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.