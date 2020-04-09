В Киевской ОГА предупредили о риске продления карантина до осени

Руководитель области призвал, граждан не выходить из дома в ближайшие дни.

Исполняющий обязанности председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что если ситуацию с коронавирусом удастся удержать, то выход из карантина начнется в мае, в противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

Читайте такжеПравительство не планирует ослабят карантинные меры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время онлайн-брифинга.

Он, в частности, призвал граждан не выходить из дома в ближайшие дни.

«Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина в мае этого года, в противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени», - подчеркнул руководитель области.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреле зафиксировано 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: