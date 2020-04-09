В Киевской ОГА предупредили о риске продления карантина до осени
Исполняющий обязанности председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что если ситуацию с коронавирусом удастся удержать, то выход из карантина начнется в мае, в противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время онлайн-брифинга.
Он, в частности, призвал граждан не выходить из дома в ближайшие дни.
«Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина в мае этого года, в противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени», - подчеркнул руководитель области.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреле зафиксировано 1 тыс. 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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