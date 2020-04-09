На Киевщине 11-12 апреля могут ввести "режим максимального ограничения передвижения" – ОГА

И.о. председателя ОГА отмечает, что соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - это лучшая профилактика заболевания COVID-19.

Исполняющий обязанности председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин анонсировал возможное введение режима максимального ограничения передвижения в области 11-12 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Очевидно, что в ближайшее время ограничительные меры придется только усиливать», - заявил он.

Володин обратился к жителям области: «Сегодня во многом ваше здоровье и жизнь зависит от вашей добросовестности и ответственности».

По его словам, соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил - это лучшая профилактика заболевания COVID-19.

«В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения», - сообщил он

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тыс. 892 случаи коронавирусной болезни COVID-19.