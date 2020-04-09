Зеленский предложил организовать онлайн-уроки для медиков

Вскоре в Украине заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме, заявил глава Минздрава.

Президент Владимир Зеленский предложил обучать украинских медиков, как пользоваться необходимым для лечения инфицированных оборудованием.

Об этом речь шла на совещании с участием главы государства, передает пресс-служба ОП.

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На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

«Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро», – отметил Зеленский.

Глава Минздрава Максим Степанов ответил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости COVID-19 в Украине.