В Офисе президента рассматривают возможность ослабления карантина к 24 апреля

По словам Тимошенко, решающими в этом вопросе будут ближайшие две недели, в том числе и проведение Пасхальных праздников.

Заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил о возможности ослабления карантина в стране к 24 апреля.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 апреля«Сейчас мы смотрим на ближайшие две недели. Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно к 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории. Но Пасха и массовое скопление людей возле церквей - мы очень боимся этого», - заявил Тимошенко.

По его словам, сейчас президент проводит встречи с представителями церквей относительно формата празднования Пасхи.

«Сейчас идут встречи, президент с ними встречается. Мы собираем то, как они видят Пасху в таких условиях. Будем выходить на общую идею со всеми церквями ... Мы, например, видим, что это телевизионная трансляция служения, которая будет ночью идти, чтобы люди смотрели это по телевидению и не шли в церковь», - добавил он.

«Что касается освящения куличей. Мы сейчас придумываем, как мы это можем сделать по-другому, чтобы люди не шли именно в церкви, а остались дома», - отметил заместитель руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует в ближайшее время отказываться от действующих карантинных мер и скорее всего продлит их действие до мая, а при положительной динамике борьбы с коронавирусом начнет «перезапускать» экономику.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1 тысяча 892 случая коронавирусной болезни COVID-19.